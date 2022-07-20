Yunanistan'da Evinin Alevler İçinde Kaldığını Gören Yaşlı Bir Adam İntihar Etti

ATİNA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan basınında Çarşamba günü çıkan haberlere göre, Atina'nın kuzeydoğusundaki banliyölerde çıkan büyük orman yangını sırasında evinin yandığını gören yaşlı bir adam intihar etti. Yunan ulusal yayın kuruluşu ERT'nin polis kaynaklarının yanı sıra intihar eden kişinin komşu ve akrabalarına dayanarak verdiği habere göre, yaşlı adam evinin son birkaç yılda üçüncü kez alevler içinde kalmasını izledikten sonra kendini vurdu. Bu arada yerel yetkililer, yangında çok sayıda konut, işyeri ve diğer binaların da yıkıldığını veya zarar gördüğünü bildirdi. Salı günü öğleden sonra çıkan orman yangını farklı bölgelerde kilometrelerce alana yayılırken, Salı akşamı ve gecesi binlerce kişi bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. İtfaiye sözcüsü Ioannis Artopoios Çarşamba sabahı televizyonda yayınlanan acil basın toplantısında, "Penteli yangınında zor bir geceydi.

Bölgede kaydedilen en yüksek rüzgar hızı 80 km/s'yi aştı" dedi. Artopoios, toplam 485 itfaiyecinin ordu ve polis güçlerinin yanı sıra gönüllülerin de desteğiyle alevlerle mücadele ettiğini belirtti. Sözcü, sert rüzgarın alevleri kontrol etme çabalarını engellemesine rağmen, su bombardıman uçakları ve helikopterlerin gün doğumuyla faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Yunanistan'da sıcak hava dalgaları veya kundaklamalar nedeniyle her yaz orman yangınları çıkıyor. Geçen yaz çıkan bir dizi yangında, 100.000 hektardan fazla ormanlık alan ve tarım arazisi kül olurken, ülkenin çeşitli yerlerinde yaklaşık 2.000 ev ve işyeri de zarar gördü. 2018'deki Yunanistan'ın en kötü yangın felaketinde Atina yakınlarındaki sahil beldesi Mati'de 102 kişi hayatını kaybetmişti.