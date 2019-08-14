Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da feribot arızası sonucu binlerce kişi adada mahsur kaldı
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Yunanistan'da feribot arızası sonucu binlerce kişi adada mahsur kaldı

48 dakika önce

Yunanistan'da feribot arızası sonucu binlerce kişi adada mahsur kaldıYunanistan, (DHA)- Yunanistan'da feribotlardaki arıza nedeniyle seferlerin aksaması sonucu binlerce turist, Semadirek adasında mahsur kaldı.

Yunanistan'da feribot arızası sonucu binlerce kişi adada mahsur kaldı
Yunanistan, (DHA)- Yunanistan'da feribotlardaki arıza nedeniyle seferlerin aksaması sonucu binlerce turist, Semadirek adasında mahsur kaldı. Yerel medya, adadaki yiyecek stoklarında da azalma olduğunu bildirdi.
Yunanistan'da Semadirek adası ve Dedeağaç arasında sefer yapan feribotlarda meydana gelen arıza sebebiyle aralarında Türklerin de bulunduğu binlerce turist mahsur kaldı. Feribot bağlantısında yaşanan sorunlar sebebiyle, adadaki yiyecek stoklarında da azalma olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
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