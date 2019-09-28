Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da feribot yandı: 613 yolcu tahliye edildi
Son Dakika Dünya Haber

Yunanistan'da feribot yandı: 613 yolcu tahliye edildi

33 dakika önce

Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı'ndan kalkan 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı.

Yunanistan'da feribot yandı: 613 yolcu tahliye edildi, System.String[]
Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı'ndan kalkan 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı. Feribotun içinde bulunan 613 kişi tahliye edildi.

Yangın, Yunanistan'ın İgumeniça Limanı'ndan İtalya'nın Venedik şehrine yola çıkan 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribotta çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra feribotun güvertesinden siyah dumanlar yükseldi. Feribot, kalktığı İgumeniça Limanı'na dönerek yolcuları tahliye etti. Yangın sonrasında sahil güvenlik ekipleri hemen feribota müdahale ederek yangını söndürdü.

Feribottan tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Yunanistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs' açıklaması: Atılan adımların başarılı olma şansı yoktur Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı Katar Havayolları 13 bin 341 TL'ye varan maaşla Türkiye'den kabin görevlisi alımı yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 22:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da feribot yandı: 613 yolcu tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]