Yunanistan'da fuhşa zorlanan kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da fuhşa zorlanan kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı

04.04.2023 12:34
Yunanistan'da fuhşa zorlanan kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı

Yunanistan'da tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığı ortaya çıkan ve geçen yıl sonunda ülke gündemine oturan 12 yaşındaki kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Yunanistan'da tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığı ortaya çıkan ve geçen yıl sonunda ülke gündemine oturan 12 yaşındaki kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Avukatı Aspasia Tarahopulu, Yunan devlet televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, daha önce de 4-5 kez tehdit edilen 12 yaşındaki kız çocuğu için "Dün birisi evine girmeye çalıştı ve onu bıçakla elinden yaraladı." diye konuştu.

Birkaç gün önce de çocuğun yaşadığı evin camının taş atılarak kırıldığını ifade eden Tarahopulu, "Acı olan şudur ki bu çocuk için hiçbir koruma tedbiri alınmadı." dedi.

Tarahopulu, çocuğun psikolog desteğiyle verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmanın devam ettiğini belirterek, dosyada küçük kızın annesi dahil 20 kişi hakkında suçlamada bulunduğunu kaydetti.

Muhalefetten tepki

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) İletişim Stratejisi Sorumlusu Nasos İliopulos, ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Devlet böylesi ciddi bir davada istismara uğrayan kurbanı koruyamazsa, istismara uğrayan kişilere verilen mesaj nedir? Devlet onları koruyamazsa kurbanlar nasıl konuşacak?" ifadelerini kullandı.

Olay

Yunanistan, Ekim 2022'de 12 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığına ilişkin skandalla sarsılmıştı.

Yunanistan Polis Teşkilatı, kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki zanlının fotoğraflarını paylaşmış, zanlı tutuklanmıştı.

Şüpheli, tecavüz ettiği çocuğu istismar etmek isteyen kişilerle internetten pazarlık yapmakla da suçlanmıştı.

Zanlının, evi ve iş yerindeki araştırmada, 2 silah, 572 fişek, 21 bıçak ve bir süngü ele geçirilmişti.

Zanlının sosyal medyada siyasiler, emniyet mensupları ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşması dikkati çekmişti.

Soruşturma kapsamında, 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda çok sayıda kişi, küçük kızla ilişkiye girmek suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği alanları pozitif gündemle genişliyor Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği alanları pozitif gündemle genişliyor Muğla'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da fuhşa zorlanan kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Yunanistan'da fuhşa zorlanan kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı
12:53 Açıklama YÖK'ten geldi: Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
12:09 Çamaşır makinesi bomba gibi patladı, faciadan mucize eseri kurtuldu
12:47 Son Dakika! Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
12:47 Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı
12:44 Sağanak yağış ve fırtına kapıda! Meteoroloji, 60 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi
12:43 Kevin N'Koudou'ya sürpriz talip! Beşiktaş kadrosunda kendisine yer bulamayan futbolcuyu Başakşehir istiyor
12:32 Başakşehir, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Kevin N'Koudou için düğmeye bastı
12:13 Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 60 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
12:10 Burak Yılmaz'ın şok eden paylaşımının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 13:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da fuhşa zorlanan kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement