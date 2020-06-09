Yunanistan'da George Floyd için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.
Anamuhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi slogan atarak ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
Büyükelçilik önünde, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Heykeli'nin boğazına bastığı bir resmin bulunduğu büyük bir afiş açan grup, Floyd'un nefessiz kaldığı süreye atıfta bulunmak adına 8 dakika 46 saniye saygı duruşunda bulundu.
Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.