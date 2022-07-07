Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

07.07.2022 10:50
Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

ATİNA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan çocuklarda görülen, kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatitle bağlantılı ilk ölümü bildirdi.

ATİNA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan çocuklarda görülen, kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatitle bağlantılı ilk ölümü bildirdi. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, 13 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. EODY açıklamasına göre ülkede son aylarda 11 olası vaka daha bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Haziran sonlarında yaptığı açıklamaya göre 33 ülkede çocuklarda etiyolojisi bilinmeyen şiddetli akut hepatit olduğundan şüphelenilen 920 vaka bildirildi. Bu vakaların yüzde 2'sinin ölümcül olduğu belirlenirken hastaların yüzde 5'ine karaciğer nakli yapıldı.

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Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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