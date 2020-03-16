Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

(İHA)

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:45 Kaynak: İHA
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