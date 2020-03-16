Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Yunanistan'ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:45 Kaynak: İHA
Yunanistan'ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
(İHA)
Son Dakika Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek