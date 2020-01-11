Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12 - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12

6 saat önce

Yunanistan basını Paksos Adası’nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12, System.String[]

Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Yunanistan basını Paksos Adası'nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

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Yunanistan, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:07 
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