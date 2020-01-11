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Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12
6 saat önce
Yunanistan basını Paksos Adası’nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.
Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan basını Paksos Adası'nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:07
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