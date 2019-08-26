Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 ölü
1 saat önce
Yunanistan'ın Dedeağaç kenti yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Yunanistan'ın Dedeağaç kenti yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Atina- Makedonya Haber Ajansının haberine göre, 18 göçmeni taşıyan arazi aracı polis ile yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaptı.
Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç'taki hastaneye sevk edildi.
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