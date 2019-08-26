Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 ölü
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Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 ölü

1 saat önce

Yunanistan'ın Dedeağaç kenti yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 ölü, System.String[]

Yunanistan'ın Dedeağaç kenti yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Atina- Makedonya Haber Ajansının haberine göre, 18 göçmeni taşıyan arazi aracı polis ile yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç'taki hastaneye sevk edildi.

Yunanistan, Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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