Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 ölü

Yunanistan'ın Dedeağaç kenti yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Atina- Makedonya Haber Ajansının haberine göre, 18 göçmeni taşıyan arazi aracı polis ile yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç'taki hastaneye sevk edildi.