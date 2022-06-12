Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı

12.06.2022 18:26
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı

Yunanistan'ın Trakya bölgesinde göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapmasının ardından kamyonette bulunan 1 göçmen hayatını kaybetti, 16 göçmen ise yaralandı.

Yunanistan'ın Trakya bölgesinde göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapmasının ardından kamyonette bulunan 1 göçmen hayatını kaybetti, 16 göçmen ise yaralandı.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Suriyeli göçmenleri taşıyan Gürcistan uyruklu kamyonet şoförü, Gümülcine-İskeçe ulusal karayolundaki polis kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Polisin kamyoneti kovalamasının ardından bariyerlere çarpan kamyonet şoförü, aracı hafif yaralı bir şekilde bırakarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından kazada 1 göçmenin hayatını kaybettiği, 16 göçmenin ise yaralandığı bildirildi.

Yasadışı bir şekilde göçmenleri taşıyan kamyonet şoförü Yunan polisi tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ATİNA

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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