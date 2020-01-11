Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

17 dakika önce

Yunan sahil güvenliği, İyon Denizi açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü, System.String[]

Yunan sahil güvenliği İyoy Denizi açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tekneden 21 kişi kurtarılırken, sahil güvenlik birimleri arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Yunan haber ajansı ANA-MPA'nın haberine göre göçmenleri taşıyan tekne, Paksos Adası'nın 21 km güneybatısında, su almaya başladıktan bir süre sonra battı.

Bir sahil güvenlik yetkilisi teknede en az 50 göçmenin bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklarken, sabah saat 9.15 sularında teknede bulunan bir kişinin acil hattı arayarak yardım istediğini söyledi.

Bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:50 
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