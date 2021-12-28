Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bir günde iki katın üzerinde arttı - Son Dakika

Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısının düne göre iki katın üzerinde artarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885'e yükseldi. Dün 9 bin 284 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 katın üzerinde artış gösterdi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 20 bin 557'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, dün, vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekerek 3 Ocak 2022'den itibaren Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurmuştu.