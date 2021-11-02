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Yunanistan'da günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış - Son Dakika

Yunanistan'da günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış

02.11.2021 20:17
Yunanistan'da günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış

Yunanistan'da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451'e ulaştı.

Yunanistan'da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451'e ulaştı. Ülkede son iki gündür günlük vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Yunanistan'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son iki gündür salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yunanistan'da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 16 bin 50'ye ulaştı. Yunanistan'da dün ise 5 bin 449 vaka tespit edilmiş, 52 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde 434 kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarılarak, söz konusu hastaların 370'inin aşısız veya en az bir doz aşılı olduğu, 64'ünün ise tamamen aşılı olduğu ifade edildi.

Yunan hükümet, artan Covid-19 vakalarından endişe duyarken, salgının 4'üncü dalgası ile başa çıkmanın yollarını arıyor.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Yunanistan'da günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış - Son Dakika
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