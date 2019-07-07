Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da halk, erken genel seçim için sandık başında
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Yunanistan'da halk, erken genel seçim için sandık başında

1 saat önce

Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel seçim için sandık başına gitti.

Yunanistan'da halk, erken genel seçim için sandık başında, System.String[]
Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel seçim için sandık başına gitti.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta, saat 19.00'a kadar oy kullanılabilecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:52 
Yunanistan, Dünya
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