- Yunanistan'da halk kafe ve restoranlara akın etti - Son Dakika

- Yunanistan'da halk kafe ve restoranlara akın etti

ATİNA - Yunanistan'da korona virüsle mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran, bar ve kafelerin dış mekanlarının yeniden hizmete açılması ile halk kafe ve restoranlara akın etti.

Yunanistan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geçtiğimiz sene kasım ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar kademeli olarak gevşetiliyor. Turizm sezonunun yaklaşması ile Yunan hükümeti, restoran, bar ve kafelerin dış mekanlarının yeniden hizmete açılmasına izin verdi. Başkent Atina'da halk kısıtlamaların kaldırılmasının ardından restoran ve kafelere akın etti.

Salgın nedeniyle masalar arasında 1 metre mesafe ve masalarda en fazla 6 kişi olması şartı getirilirken, müşterilerin ödeme yaptıkları sırada sosyal mesafeyi korumaları ve maske takma zorunluluğu bulunuyor. Garsonların da maske takma zorunluluğu bulunurken, ayrıca haftada bir kez Covid-19 testi yaptırmaları gerekiyor. Yeme-içme mekanlarının saat 22.45'e kadar hizmet vereceği ülkede, sokağa çıkma yasağı 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 348 bin 568 vaka tespit edildi, 10 bin 587 kişi ise hayatını kaybetti.