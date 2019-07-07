Yunanistan'da halk sandık başında

İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.

İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.

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Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma

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