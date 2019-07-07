Yunanistan'da halk sandık başında
1 dakika önce
İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.
İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:07
Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma
Motorine "dolar" indirimi geliyor
Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu
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