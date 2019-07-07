Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da halk sandık başında
Son Dakika Ekonomi Haber

Yunanistan'da halk sandık başında

1 dakika önce

İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.

Yunanistan'da halk sandık başında, System.String[]
İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:07 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma Motorine "dolar" indirimi geliyor Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu Burhan Kuzu, "Dava arkadaşlarım" deyip Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da halk sandık başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]