Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu - Son Dakika

Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu

29.01.2021 12:35

Yunanistan ve Avusturya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara temkinli duruyor ancak salgından kurtuluşun yolunu da aşıda görüyor.

Yunanistan ve Avusturya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara temkinli duruyor ancak salgından kurtuluşun yolunu da aşıda görüyor.

AA muhabirleri, aşıya bakış ve aşı tedarikindeki sorunlara ilişkin Atina ve Viyana sokaklarında halka görüşlerini sordu.

Atina'dan 65 yaşındaki Dimitris Sioros, sağlık sorunlarından dolayı riskli grupta olduğunu belirterek, "Doktorum ne derse onu yapacağım. Eğer yaptırmamı söylerse yaptıracağım. Bizim aşı yaptırıp yaptırmama konusunda seçme şansımız yok." diye konuştu.

Sioros, sadece aşıyla bir şeylerin değişeceğine inanmadığını söyleyerek, "Bütün bu yaşananlar bazı kimselerin veya şirketlerin daha fazla kazanmaları için tasarlanmış bir ekonomik oyun." dedi.

60 yaşındaki sağlık çalışanı Lefterin Papaioannou, "Bizlere, sağlık çalışanları olarak ön cephede mücadele ettiğimiz için aşı uygulamasında öncelik tanındı. Ben aşıyı gerekli görüyorum ve geç bile kaldığımızı düşünüyorum. Eğer aşı uygulaması doğru bir şekilde yapılırsa durumun düzeleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Aşı için sıramı bekliyorum"

Atina'da yaşayan 62 yaşındaki Arnavut kökenli Duçi ise "Ben kesinlikle aşı yaptıracağım. Tüm dünyada yaşananları görüyorum. Bilim adamlarına inanıyorum. Aşı için sıramın gelmesini bekliyorum" diye konuştu.

Başkentin tarihi Monastiraki semtinde esnaf Taki de aşılama programının başlamasını olumlu bulurken, "Umarım en kısa zamanda normal hayatımıza döneriz. İnsanlar tekrar eskiden olduğu gibi sokağa çıkar ve alışveriş yapar. Ekonomik olarak çöktük." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da aşı programının uygulanmaya başlandığı 27 Aralık 2020 itibariyle 170 bin kişinin aşı olduğu açıklandı.

Avusturya

Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülke genelinde halkın yüzde 61'inin aşı yaptırmaya hazır olduğu, yaklaşık bir yıldır salgın hastalık nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan vatandaşın aşıya yönelik şüphelerinin azaldığı ortaya çıktı.

Viyana'dan Nikolas Feldbauer, genel olarak hastalıklarla mücadelede aşının önemli olduğunu, Kovid-19 aşısıyla da salgının sona ereceğine inandığını kaydetti.

Feldbauer, aşının halkın tamamına ulaşması için bir müddet beklenmesi gerekeceğini dile getirerek, "Sanırım biraz beklememiz gerekiyor. Aşının dağıtımında sorunlar yaşandığını duydum." dedi.

Hükümetin, aşının uygulanması ve yaşanan aksaklıklara yönelik yaklaşımına da değinen Feldbauer, "(İktidar) çok yavaş ve çekingen davranıyor. Bence daha hızlı harekete geçmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Thomas Wolf da virüsün çok hızlı yayıldığını, bu nedenle aşının çok önemli olduğunu belirterek, salgının sona ermesi için aşının gerekli olduğunu savundu.

Milyonlarca doz aşının bir anda üretilemeyeceğini, bu nedenle zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Wolf, aşıya ulaşma hususunda herhangi bir kaygısının olmadığını vurguladı.

Jana Kischbaum ise engelli bireylere bakım hizmeti veren bir kurumda çalıştığının, bu nedenle aşının yaptıkları iş açısından önemli olduğunun altını çizerek, çalışanlara aşı zorunluluğu olmadığını dile getirdi.

"Henüz karar vermedim"

Kischbaum, aşıya karşı hala şüphelerinin olduğunu belirterek, "Aşı piyasada çok yeni, insanlar üzerinde nasıl etkilerinin olduğu tam olarak test edilmiş değil. Açıkçası hem kendim hem de çalışma arkadaşlarımın güvenliği için sıklıkla test yaptırıyorum. Ancak aşı olup olmama konusunda henüz karar vermedim." görüşünü paylaştı.

Aşının herkese ulaşmasının en az bir yıl daha süreceği düşüncesinde olduğunu belirten Kischbaum, insanların birçoğunun hala şüphelerinin bulunduğunu, ilk başlarda aşıya "hayır" diyenlerin daha sonra ikna olup "evet" diyebileceğini, bu durumun da aşılama sürecini uzatacağını anlattı.

Kischbaum, iktidarın açıkladığı aşı stratejisini katı şekilde uygulamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu
Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu
Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu
Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu

Yunanistan, Avusturya, oyunlar, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da halk, tüm çekincelere rağmen Kovid-19 aşısından umutlu - Son Dakika


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