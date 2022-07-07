ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! 'Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı'

Kaynak: AA

Yunanistan, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da hastane girişindeki ATM'de patlayıcıyla hırsızlık girişimi - Son Dakika

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