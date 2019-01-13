Yunanistan'da Hükümet Krizi
1 saat önce
Yunanistan'da koalisyondaki ANEL partisi hükümetten çekileceğini açıkladı.
Yunanistan
'da koalisyondaki ANEL partisi hükümetten çekileceğini açıkladı. Yunanistan'da koalisyondaki ANEL partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya
ile varılan isim anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Gazetecilere açıklamada bulunan Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türk karşıtı söylemleri ile de tanınan Panos Kammenos için 'şımarık çocuk' tabirini kullanmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
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