Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Hükümet Krizi

Yunanistan'da Hükümet Krizi

1 saat önce

Yunanistan'da koalisyondaki ANEL partisi hükümetten çekileceğini açıkladı.

Yunanistan'da Hükümet Krizi, System.String[]
Yunanistan'da koalisyondaki ANEL partisi hükümetten çekileceğini açıkladı. Yunanistan'da koalisyondaki ANEL partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile varılan isim anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Gazetecilere açıklamada bulunan Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk karşıtı söylemleri ile de tanınan Panos Kammenos için 'şımarık çocuk' tabirini kullanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:15:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Hükümet Krizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]