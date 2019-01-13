Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da hükümet krizi

Yunanistan'da hükümet krizi

34 dakika önce

Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılacaklarını açıklamalarının ardından, mecliste yapılması planlanan güvenoyunda da hükümete destek vermeyeceklerini bildirdi.

Yunanistan'da hükümet krizi, System.String[]
Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılacaklarını açıklamalarının ardından, mecliste yapılması planlanan güvenoyunda da hükümete destek vermeyeceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:06 

Hükümet, Ekonomi
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