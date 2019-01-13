Yunanistan'da hükümet krizi
34 dakika önce
Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılacaklarını açıklamalarının ardından, mecliste yapılması planlanan güvenoyunda da hükümete destek vermeyeceklerini bildirdi.
Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılacaklarını açıklamalarının ardından, mecliste yapılması planlanan güvenoyunda da hükümete destek vermeyeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:06
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