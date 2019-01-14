Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da "Hükümete Destek" Açıklamaları Anel'i Böldü

Yunanistan'da "Hükümete Destek" Açıklamaları Anel'i Böldü

1 saat önce

Yunanistan'da, hükümetin eski ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi milletvekillerinin hükümete destek vermesi, partide bölünmeye neden oldu.

Yunanistan'da
Yunanistan'da, hükümetin eski ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi milletvekillerinin hükümete destek vermesi, partide bölünmeye neden oldu.

Hükümetten çekileceklerini açıklayan ve Savunma Bakanlığından istifa eden ANEL Başkanı Panos Kammenos, sosyal medya hesabından Turizm Bakanı Elena Koundura'nın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Hükümete destek vereceğini açıklayan Koundoura'yı eleştiren Kammenos, "Koundura Hanım, resmi açıklamasıyla, koltuğu için oyunu ve Makedonya'nın ismini takas etmeye karar vermiştir. Ben de onu Bağımsız Yunanların parlamento grubundan atıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bir diğer ANEL milletvekili, Yunanistan Tarım, Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı Vasilis Kokalis de hükümete güvenoyu vereceğini ve partisinden ayrılacağını açıkladı. Bir diğer milletvekili Thanasis Papahristopoulos da hükümete destek açıklamasında bulundu.

Böylece, en az 3 vekili hükümete destek verecek olan ANEL'in milletvekili sayısı 7'den, 4'e düşecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelen Kammenos, Makedonya ile varılan isim anlaşmasını gerekçe göstererek hükümetten ayrılacaklarını ve güvenoyu vermeyeceklerini bildirmişti.

Kammenos ayrıca, hükümete destek verecek parti üyelerinin "aralarında yeri olmadığını" ifade etmişti.

Görüşmenin ardından Çipras da meclisten güvenoyu talebinde bulunarak görevlerine devam etmek istediklerini açıklamıştı.

Hükümetin 300 sandalyeli meclisten güvenoyu alabilmesi için Çipras'ın liderlik ettiği sol ittifak SYRIZA'nın 145 milletvekilinin yanı sıra 6 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor.

Yunanistan'da Anayasa'ya göre, hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylama esnasında mecliste bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Milletvekili, Makedonya, Yunanistan, Güncel
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