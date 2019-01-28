Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı

Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı

47 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra başka bir tarihi adımı atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum.

Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra başka bir tarihi adımı atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 euro olarak belirlenmesi teklifimi onaylamanızı istiyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 

Ekonomi
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