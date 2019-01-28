Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı
47 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra başka bir tarihi adımı atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum.
Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra başka bir tarihi adımı atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 euro olarak belirlenmesi teklifimi onaylamanızı istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45
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