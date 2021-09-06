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Yunanistan'da İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına Kıbrıs Rum kesiminden siyasetçi getirildi - Son Dakika

Yunanistan'da İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına Kıbrıs Rum kesiminden siyasetçi getirildi

06.09.2021 12:58
Yunanistan'da İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına Kıbrıs Rum kesiminden siyasetçi getirildi, System.String[]

Yunanistan'da yeni kurulan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) siyasetçi Hristos Stilyanidis atandı.

Yunanistan'da yeni kurulan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) siyasetçi Hristos Stilyanidis atandı.

Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu düzenlediği basın toplantısında, yeni İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı'nın 2014-2019 döneminde Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi olarak görev yapan Stilyanidis olacağını açıkladı.

Yunanistan anayasasına göre bakanların Yunan vatandaşı olma zorunluluğu bulunurken, İkonomu, bu görevi üstlenebilmesi için Güney Kıbrıs Rum kesiminden siyasetçiye onursal vatandaşlık verileceğini kaydetti.

İkonomu, açıklamasında, daha önce Sivil Koruma şeklinde tanzim edilen yeni bakanlığın adının, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı şeklinde güncellendiğini aktardı.

Stilyanidis, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 1998-1999 ve 2013-2014 dönemlerinde Hükümet Sözcülüğü yapmış, 2014 yılında Avrupa Parlamentosu üyeliğine de seçilmişti.

Eski Savunma Bakanı Apostolakis görevi reddetmişti

Ülkede 31 Ağustos 2021'de açıklanan kabine değişikliğinde Vatandaşı Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcılığının, Sivil Koruma Bakanlığı olarak güncelleneceği, bu bakanlığa Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) döneminde Savunma Bakanı olarak da görev yapmış eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in getirileceği açıklanmıştı. SYRIZA'dan gelen tepkiler üzerine Apostolakis yemin töreni öncesinde görevi kabul etmeyeceğini belirtmişti. Apostolakis, basına yaptığı açıklamada, "Ben bu konuda ulusal mutabakat olmasını istiyordum, bu mümkün olmadığı için görevi kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yunan basını ağustos ayında çıkan orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan aksaklıklar için dönemin Sivil Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı sorumlu göstermişti. Hardalias, yeni kabine değişikliğinde bu görevden alınarak Savunma Bakan Yardımcılığına getirilmişti.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Yunan, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına Kıbrıs Rum kesiminden siyasetçi getirildi - Son Dakika


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