Yunanistan'da ilk korona vakası - Son Dakika

Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.



Çin'den yayılan korona virüsü dünya genelinde tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selanik'te bulunan 38 yaşındaki kadın hastanın İtalya'nın kuzeyine seyahat gerçekleştirdiği belirtildi. - SELANİK