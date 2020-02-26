Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Selanik'te yaşayan 38 yaşında bir kadında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği kaydedildi.



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