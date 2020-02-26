Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü

6 saat önce

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü, System.String[]

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Selanik'te yaşayan 38 yaşında bir kadında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği kaydedildi.


Ayrıntılar geliyor...

Euronews.com'da Görüntüle

Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da korona virüsü bilançosu artıyor
Koronavirüs (Covid-19) İtalya'dan Avrupa'ya yayılıyor İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]