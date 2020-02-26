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Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü
6 saat önce
Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği ortaya çıktı.
Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Selanik'te yaşayan 38 yaşında bir kadında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:31
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