Yunanistan'da ilkokullar yarın açılıyor - Son Dakika
Yunanistan'da ilkokullar yarın açılıyor
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilirken, yarın ülke genelinde bütün ilkokullar açılıyor.
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilirken, yarın ülke genelinde bütün ilkokullar açılıyor. Bu çerçevede, başkent Atina'daki bazı ilkokullarda dezenfekte işlemleri yapıldı.
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31.05.2020 23:27:11. #1.13#
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