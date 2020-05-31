Yunanistan'da ilkokullar yarın açılıyor - Son Dakika

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilirken, yarın ülke genelinde bütün ilkokullar açılıyor. Bu çerçevede, başkent Atina'daki bazı ilkokullarda dezenfekte işlemleri yapıldı.