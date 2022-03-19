Yunanistan'da ırkçılık ve savaş karşıtı eylem yapıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da ırkçılık ve savaş karşıtı eylem yapıldı

19.03.2022 19:18
Yunanistan'da ırkçılık ve savaş karşıtı eylem yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ırkçılık ve savaş karşıtı eylem düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ırkçılık ve savaş karşıtı eylem düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu üyeleri, sol grup mensupları ve Ukraynalı göçmenler, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla başkent Atina'da bir araya geldi.

Eylemde, ırkçılığa karşı sloganlar atarak, sınırların ayrım yapılmaksızın tüm mülteciler için açılması istendi.

Ukrayna'daki savaşa da dikkati çeken eylemciler "Savaşa Hayır" sloganları attı.

Omonya Meydanı'nda başlayan eylem, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyüş ile son buldu.

Sintagma Meydanı'nda toplanan Ukraynalılar ise Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için uluslararası toplumdan destek istedi.

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Yunanistan, Irkçılık, 21 Mart, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da ırkçılık ve savaş karşıtı eylem yapıldı - Son Dakika


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