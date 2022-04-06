Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti - Son Dakika
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Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

06.04.2022 16:19
Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Yunanistan'da işçi ve memur sendikalarının çağrısıyla 24 saatlik genel grev düzenlendi.

Yunanistan'da işçi ve memur sendikalarının çağrısıyla 24 saatlik genel grev düzenlendi.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı sendika kuruluşu Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla ülke genelinde 24 saatlik genel grev yapıldı.

Greve, farklı sektörlerden işçi ve memurlar katıldı.

Grev nedeniyle, başkent Atina'da toplu ulaşım sekteye uğradı. Metro, tren, tramvay ve troleybüs gün boyu çalışmadı. Otobüs çalışanları ise 09.00-21.00 saatleri haricinde iş bırakma eylemi kararı aldı.

Greve katılan öğretmen ve sağlık çalışanlarının çalıştığı kuruluşlarda eğitim ve sağlık hizmetleri aksadı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA da yerel saatle 12.00-16.00'da haber akışını durdurarak greve destek verdi.

Atina merkezinde toplanan işçi ve memurlar, Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasının önüne kadar protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşı sonrası ülkede yaşanan fiyat artışlarına dikkati çeken eylemciler, maaşların da benzer ölçüde artırılmasını talep etti. Eylemciler, sağlık ve eğitim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik taleplerini de dile getirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Grev, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti - Son Dakika


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