Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Yunanistan Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Burada yapılan savaş ve İsrail karşıtı konuşmaların ardından göstericiler, önce İsrail'in Atina Büyükelçiliğine ardından ABD Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

"Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail", " Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.