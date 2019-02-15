Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Kabine Değişikliği

Yunanistan'da Kabine Değişikliği

1 saat önce

Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığına Yorgos Katrungalos atandı.

Yunanistan'da Kabine Değişikliği, System.String[]
Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığına Yorgos Katrungalos atandı.

Yunanistan hükümetinde kabine değişikliği yapıldı. Özellikle bakan yardımcılıklarında yapılan değişikliklerde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos, Dışişleri Bakanlığına atandı.

Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı görevini bugüne kadar Başbakan Alexis Tsipras yürütüyordu. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Yunanistan, Politika
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