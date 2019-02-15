Yunanistan'da Kabine Değişikliği
1 saat önce
Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığına Yorgos Katrungalos atandı.
Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığına Yorgos Katrungalos atandı.
Yunanistan hükümetinde kabine değişikliği yapıldı. Özellikle bakan yardımcılıklarında yapılan değişikliklerde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos, Dışişleri Bakanlığına atandı.
Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı görevini bugüne kadar Başbakan Alexis Tsipras yürütüyordu. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:50 Kaynak: İHA
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