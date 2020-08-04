Yunanistan'da kabine revizyonu - Son Dakika

Yunanistan'da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileriyle mücadele için Avrupa Birliği (AB) kurtarma programından elde edinilen fonların daha iyi yönetilmesi amacıyla kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabinede yapılan yeni atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petsas, Maliye Politikasından Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Theodoros Skilakakis ile Kalkınma ve Yatırım Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasi'nin mevcut görevlerinden bakan vekilliklerine terfi ettirildiğini belirtti.

Milletvekili Zoi Rapti'nin Sağlık Bakan Yardımcısı görevine getirildiğini söyleyen Petsas, parlamento dışındaki isimlerden Panayiotis Tsakloğlu'nun Çalışma Bakan Yardımcılığına, Nikos Tagaras'ın ise Çevre ve Enerji Bakan Yardımcılığına atandığını duyurdu.

Petsas, Başbakan Miçotakis'in izlediği reform politikasını istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, hükümet içerisinde yapılan bu değişikliklerle AB fonlarının daha etkin şekilde yönetilmesinin yanı sıra iş dünyası ile sigorta sisteminin ve Sağlık Bakanlığının örgütsel açıdan güçlendirilmesi hedefinde olduklarını anlattı.

Çevre koruması ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye de odaklanacaklarını kaydeden Petsas, yeni atananların Cumhurbaşkanlığında yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevlerine başlayacaklarını aktardı.

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaşmıştı. Yunanistan'ın söz konusu program çerçevesinde AB'den 72 milyar avro alması öngörülüyor.