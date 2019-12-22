Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti

6 saat önce

Kadın cinayetlerine karşı Şili’den başlayıp dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi bu kez Yunanistan'da gerçekleştirildi.

Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti, System.String[]

Kadın cinayetlerine karşı Şili'den başlayıp dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi bu kez Yunanistan'da.


Başkent Atina'daki parlamento binası önünde toplanan feminist gruplar ilk defa geçtiğimiz ay Şili'de söylenen ve 'feministlerin marşı' haline gelen Las Tesis eşliğinde cinsiyete dayalı şiddeti protesto etti.

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Yunanistan, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:50 
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