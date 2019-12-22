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Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti
6 saat önce
Kadın cinayetlerine karşı Şili'den başlayıp dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi bu kez Yunanistan'da gerçekleştirildi.
Kadın cinayetlerine karşı Şili'den başlayıp dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi bu kez Yunanistan'da gerçekleştirildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:54
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