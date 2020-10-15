Yunanistan'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Yunanistan'da kamu çalışanları, hükümetin ekonomi, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri politikalarına karşı protesto düzenledi. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde gözaltına alınanlar olduğu duyuruldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kamu çalışanları, hükümetin ekonomi, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri politikalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Protestonun 24 saat süreceği ifade edilirken; toplu ulaşımda protestolar nedeniyle aksamaların meydana geldiği aktarıldı. Protestoların Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Orta Eğitimciler Sendikasının (OLME) tarafından organize edildiği bildirildi. Öte yandan, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde gözaltına alınanların olduğu bilgisi paylaşıldı.