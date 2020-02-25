Yunanistan'da, hükümetin Midilli (Lesvos) ve Sakız (Hios) adalarındaki mülteci kamplarını "kapalı" hale getirme kararına karşı düzenlenen gösteride, eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Midilli'de kamp inşaatı için iş makineleri ve takviye polis birlikleri taşıyan geminin ada limanına yanaşmasını engellemeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti.

Geç saatlerde ışıkları söndürülmüş şekilde adaya gelen gemiyi engellemek için liman çevresindeki yolları otomobil ve traktörleriyle kapatarak çevredeki çöp tenekelerini ateşe veren vatandaşlara polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

Midilli'de, kapalı kamp inşasının planlandığı Kavaklı bölgesinde de yollara barikat kuran vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında gece boyu sert çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, Midilli İşçi ve Memur Sendikasının kararıyla adada 24 saatlik grev ilan edilirken, Mantadamo'da okullar öğrenciler tarafından işgal edildi.

Midilli Belediye Meclisi de protestolara destek verdiğini açıkladı.

Sakız Adasında da protesto edildi

Sakız Adası'nda da hükümetin kapalı kamp inşa kararına itiraz eden vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Meston Limanı etrafında toplanan ve çöp kamyonlarıyla yolları kapatan vatandaşlara polisin ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği belirtildi.

Çıkan arbedede polisin kullandığı gazdan etkilenerek fenalaşan Sakız Adası Belediye Başkanı Satamatis Kamacis'in hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bu arada, Sakız Adası Yeni Demokrasi Partisi il yerel yönetimi, hükümetin kapalı kamp kararında ısrar etmesi durumunda topluca istifa edeceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Ege adalarına inşa edilmesi kararlaştırılan kapalı kampların vatandaşların menfaatine olduğunu iddia ederek, Midilli ve Sisam adalarındaki çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Göçten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, yeni mülteci kanunu kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini açıklamıştı.

İstanköy ve Leros adalarındaki mülteci merkezlerinin de kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını bildiren Stefanis, yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.