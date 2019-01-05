Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Kar Fırtınası Etkisini Sürdürüyor

Yunanistan'da Kar Fırtınası Etkisini Sürdürüyor

34 dakika önce

Yunanistan'da 3 gündür kar fırtınası etkili olurken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'da Kar Fırtınası Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Yunanistan'da 3 gündür kar fırtınası etkili olurken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Perşembe günü Yunanistan'ı etkisi altına alan Sophia adlı kar fırtınasının ardından Yunanistan'ı Tilemahos adlı kar fırtınası vurdu. Hava sıcaklığının eksileri bulduğu başkent Atina'da bir kadın cesedi bulundu. Atina'nın 29 kilometre güneydoğusundaki Keratea'da bulunan 66 yaşındaki kadının cesedi devrilmiş bir aracın içinden çıkarıldı. Polis, araçta olduklarından şüphelenilen 2 kişinin perşembe gününden beri kayıp olduğunu aktardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Selanik Havalimanı'nda ise bazı uçuşların iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan yetkililer, soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği önümüzdeki günlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyararak 'tedbirli olun' çağrısında bulundu. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa
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