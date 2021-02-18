- Yunanistan'da kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

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- Yunanistan'da kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu

ATİNA - Yunanistan'da geçtiğimiz Salı gününden bu yana etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık görüntüler hayran bıraktı.

Yunanistan'da son 12 yılın en güçlü soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, Salı günü düşen kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Başkent Atina'nın simgesi Akropolis, karlar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı. Birçok antik yapı kalıntılarını içeren ve turistlerin gözdesi olan Akropolis'in yanı sıra diğer tarihi yapılar da beyaza büründü.

Ana karanın yanı sıra Ege Denizi'ndeki adaların birçok yerinde ulaşımı sekteye uğratan ve elektrik kesintilerine yol açan soğuk hava dalgasının bugünden itibaren ülkeyi terk etmesi bekleniyor.