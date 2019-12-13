Yunanistan'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Türkiye için önemli olduğunu ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla örgütün daha da büyüyeceğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 41. Toplantısı'na Türkiye adına katılan Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgüt içerisinde aralarında siyasi sorunların bulunduğu üyelerin olduğunu belirtti.

Kaymakcı, "Buna rağmen KEİ, ticareti kolaylaştırmayı, ülkeler arasında turizmi geliştirmeyi, diyaloğun sürekli canlı tutulmasını sağlayan bir yapı. Karadeniz etrafındaki ülkeleri bir araya getiren farklılıklarının ele alındığı ve tartışıldığı bir yapı." dedi.

Ticareti kolaylaştırmaya yönelik bir strateji belgesi üzerinde çalışıldığını söyleyen Kaymakcı, bu alanda gelişme kaydedildiği zaman Kuzey Makedonya'nın da katılımıyla 13 ülke arasındaki ticaretin gelişeceğini, temasların ve diyaloğun artacağını vurguladı.

Faruk Kaymakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"KEİ bünyesinde proje destekleme fonumuz var. Bu fondan üye ülkelerin yararlanmasını sağlıyoruz. Hızlı sonuç alacağımız küçük projelere destek veriyoruz. Keza KEİ'nin Selanik'te bulunan bir kalkınma bankası var. Türkiye, bu bankadan üyeler arasında en fazla yararlananlardan ve en büyük sermayedarlarından biri. Dolayısıyla KEİ'nin kalkınma bankası sayesinde Türkiye'de bir sürü altyapı projesi gerçekleştirildi."

KEİ için en büyük projenin, Karadeniz'in etrafında bir çevre yolu yapılması olduğunu belirten Kaymakcı, projenin bu aşamada bazı üye ülkelerin aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleştirilmesinin kolay olmadığını kaydetti.

Kaymakcı, "Türkiye, kurucusu olduğu KEİ'yi yakından izlemeye, desteklemeye ve güçlendirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.