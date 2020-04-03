Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos kruvaziyerinin şirketinden açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos kruvaziyerinin şirketinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos kruvaziyerinin şirketinden açıklama Açıklaması

6 saat önce

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda bulunan ve yolcu ve mürettabatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği gerekçesiyle karantina altına alınan El. Venizelos kruvaziyerinin bağlı olduğu şirket, gemide Kovid-19 hastası olmadığını ve bu konudaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos kruvaziyerinin şirketinden açıklama Açıklaması, System.String[]

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda bulunan ve yolcu ve mürettabatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği gerekçesiyle karantina altına alınan El. Venizelos kruvaziyerinin bağlı olduğu şirket, gemide Kovid-19 hastası olmadığını ve bu konudaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kruvazierin bağlı olduğu Amerika Florida merkezli "Miray İnternational" ve "Miray Cruises" gemicilik şirketinden yapılan açıklamada, "Gerek Yunan sağlık makamlarınca gerekse de gemi armatörü tarafından şirketimize yapılan herhangi bir Kovid-19 vakası olduğuna dair bir bilgilendirme ve teyit olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemideki şirket temsilcilerinden biri İsviçre vatandaşı ve diğeri Endonezya vatandaşı olan 2 kişide kronik akciğer ve pnömotoraks rahatsızlığı şikayetleri üzerine, şirketin talebiyle gemiye gelen sağlık ekiplerinin tüm personele yaptığı Kovid-19 testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Hastalanan iki kişinin Atina'da hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, gemide bulunan diğer personelin hiç birinde sağlık problemi bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda gemimizde bulunan mevcut personelimizden sağlık problemi olan kimse bulunmamakla beraber düzenli olarak gemi yönetimi ve sağlık ekipleri tarafından yakından kontrolleri sağlanmaktadır. Gerek Türk makamları gerekse iletişimde olduğumuz diğer ülke konsoloslukları ile düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunulmakta ve bu bağlamda desteklerini görmekteyiz. Son birkaç gündür uluslararası medyada çıkan ve hiçbir dayanağı olmayan gerçek dışı haberler gerek personelimizi gerekse ailelerini üzmekten maalesef ileri gitmemektedir." .

El Venizelos isimli kruvaziyerin İspanya Cadiz'de gerçekleştirilmesi planlanan Dry-dock operasyonunda kullanılmak üzere kiralandığı kaydedilen açıklamada, 36'sı Yunan mürettebat, 160'ı Türk ve 187'si yabancı olmak üzere toplam 383 kişi ile Çeşme'den hareket ettiği ancak, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, salgın nedeniyle Türkiye limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen Yunan bandıralı geminin, daha sonra personeli tahliye etmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanına yöneldiği bilgisine yer verildi.

Yunan basınındaki haberlerde, El. Venizelos isimli kruvaziyerin İspanya ve Türkiye'deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı'na geldiği ve içerisinde bulunan 383 kişiden en az 120'sinde Kovid-19 tespit edildiği iddia edilmişti.

Türk firmalar tarafından kiralandığı belirtilen Yunan ANEK şirketine ait geminin,Türkiye-İspanya arasında sefer yaptığı ifade edilmişti.

Pire Limanı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:50 Kaynak: AA

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