Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü - Son Dakika

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan dev yolcu gemisi El Venizelos'ta bulunanların da aralarına olduğu 152'si Türk, 160 kişi İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda getirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart tarihinde yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'ya giriş yapamadı. Gemi 25 günün sonunda Yunanistan'ın Pire Limanı'na demir atabildi. Gemi, içindeki İsviçre vatandaşı Remy Kim (72), 21 Mart günü, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, aralarında Türklerinde bulunduğu bazı kişilerin testleri pozitif çıktı.

Atina'da bir otele yerleştirilenlerin oteldeki 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşlarına koronavirüse rastlanmaması üzerine, doktorlar, Türkiye 'ye dönebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine dönüş yolculuğu dün saat 09.00'da başladı. Otelden 6 otobüs ile ayrılan 152'si Türk, toplam 160 kişi Edirne 'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan gece yarısı Türkiye'ye giriş yaptı.

Günlerdir, karantina altında bulunan kişiler Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sağlık taramasının ardından otobüslere bindirilen 160 kişi 14 gün boyunca karantinada kalacakları Tekirdağ ve Çanakkale'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülmek üzere İpsala Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.