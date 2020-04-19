Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü (3) - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek

Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var