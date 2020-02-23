Yunanistan'da karnaval etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da karnaval etkinlikleri - Son Dakika

Yunanistan'da karnaval etkinlikleri

17 dakika önce

Karnavaldan görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da karnaval etkinlikleri kapsamında Metaksourgeio semtinde düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Karnavaldan görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da karnaval etkinlikleri kapsamında Metaksourgeio semtinde düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Yunanistan'da karnaval etkinlikleri

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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