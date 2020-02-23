Yunanistan'da karnaval etkinlikleri - Son Dakika

Yunanistan'da karnaval etkinlikleri
17 dakika önce
Karnavaldan görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da karnaval etkinlikleri kapsamında Metaksourgeio semtinde düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:16 Kaynak: AA
Karnavaldan görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da karnaval etkinlikleri kapsamında Metaksourgeio semtinde düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.
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