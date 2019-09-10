Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat soruşturması

Yunanistan'ın İleryoz (Leros) Adası'ndaki donanma yerleşkesindeki silah deposundan bazı silahların ve mühimmatın kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yunan Donanmasından yapılan açıklamada, sayım sırasında kaybolduğu tespit edilen askeri mühimmat hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, kaybolan silahlar arasında "tanksavar füzeler, el bombası ve mühimmat" bulunurken, soruşturma için Ada'ya terörle mücadele ekiplerinin yer aldığı askeri ve emniyet birimleri sevk edildi.

Öte yandan, silah deposuna zorla girildiğine dair bir ize rastlanmadığı da belirtildi.