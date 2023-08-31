Yunanistan'da kaza yaptı, yolun ortasında namaza durdu! 2 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Yunanistan'da kaza yaptı, yolun ortasında namaza durdu! 2 yıl hapsi isteniyor

Son Güncelleme: 31.08.2023 22:14

Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi, Türkiye'den dönüş yolunca Yunanistan'da kaza yaptı. Kazadan sağ kurtulan gurbetçi, yolun ortasında namaza durdu. Yardıma geldikleri sırada seccadeye basan itfaiye ekiplerine saldıran gurbetçinin 2 sene hapis cezasıyla yargılandığı öğrenildi.

Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi Yunanistan'da gişelere hızlı girerek kaza yaptı. Kazadan sağ kurtulan gurbetçi seccade serip otobanda namaz kılmaya başladı. Müdahale için gelen itfaiye ekiplerine seccadeye bastığı için saldıran gurbetçi gözaltına alındı.

Yunanistan'da akıllara durgunluk veren olayda, Türkiye'den ülkesine dönen bir gurbetçi, gişelerden çıkışta kaza kaptı.

İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDI

Bariyerlere çarpan ve daha sonra aracı devrilen sürücü, kazadan sağ kurtuldu. Yol ortasında seccade serip namaz kılmaya başlayan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri ulaştı. Namazı bitiren ve itfaiye ekiplerine seccadeye bastığı için saldıran gurbetçi, polis tarafından gözaltına alındı.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Mahkemeye çıkarılan gurbetçi vatandaşın 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.

Yunanistan, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yunanistan'da kaza yaptı, yolun ortasında namaza durdu! 2 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da kaza yaptı, yolun ortasında namaza durdu! 2 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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