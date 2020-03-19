Yunanistan'da korona kaynaklı 6. ölüm - Son Dakika

Yunanistan'da korona kaynaklı 6. ölüm
6 saat önce
Yunanistan'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Yunanistan'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs salgınında ülkelerdeki bilanço artıyor. Yunanistan'ın Kastoria şehrinde daha önce sağlık problemleri bulunan 61 yaşındaki korona virüsü hastasının daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki salgında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Yunanistan'da yapılan resmi açıklamaya göre ülkede şuanda 418 korona virüs vakası bulunuyor. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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