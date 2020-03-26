Yunanistan'da korona salgınında ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

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Yunanistan'da korona salgınında ölü sayısı 23'e yükseldi
6 saat önce
Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.
Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.
Yunanistan'da korona virüs nedeniyle 4. kolorduda görevli 46 yaşındaki bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Ülkedeki korona virüs vakasının ise 821'e yükseldiği kaydedildi.
Öte yandan, İskeçe kentindeki Türklerin yaşadığı Şahin Köyü Avrupa'da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının artması ve bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle karantinaya alındı. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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