Yunanistan'da korona vaka sayısı 31 oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da korona vaka sayısı 31 oldu - Son Dakika

Yunanistan'da korona vaka sayısı 31 oldu

6 saat önce

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 31'e yükseldiğini açıklandı.

Yunanistan'da korona vaka sayısı 31 oldu, System.String[]

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 31'e yükseldiğini açıklandı.


Yunanistan Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras, 27 Şubat'ta İsrail'den Yunanistan'a dönen toplam 21 Yunan vatandaşının virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Ülkede bir günde toplam vaka sayısı 31'e yükseldi. Yetkililer, vatandaşlarına paniğe kapılacak bir durum olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Tsiodras, bu aşamada daha fazla yayılmaması için önlemlerin arttırılacağını belirtti.


Yunan makamları, teyit edilen vakaların çoğunun Batı Yunanistan'dan olduğunu ve Ahaya, Ilia ve Zakintos adası olmak üzere bölgelerdeki tüm okul ve üniversitelerin cumartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Üç bölgede halka açık tüm etkinlikler askıya alındı. - ATİNA

Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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