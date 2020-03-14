Yunanistan'da Korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Yunanistan'da Korona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yunanistan'da Korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören 92 ve 67 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti. 92 yaşındaki kişinin Ptolemaida bölgesinde, 67 yaşında hayatını kaybeden kişinin ise Zakinthos adasında tedavi gördüğü belirtildi.

Yunaistan'da vaka sayısı ise hızla artıyor. Son bilgilere göre vaka sayısının 190'a ulaştığı Yunanistan'da hükümet aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri, çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede 'mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın' çağrısı yapılıyor.

(İHA)