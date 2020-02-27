Yunanistan'da korona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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Yunanistan'da korona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi
6 saat önce
Yunanistan'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Yunanistan'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.
Yunanistan'da 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3'e çıkarken tüm karnaval etkinliklerinin iptal edileceği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vakalardan birinin teyit edilen ilk vaka olan 38 yaşındaki kadının akrabası olduğu ifade edildi. Kadının kısa bir süre önce İtalya'nın Milano kentinden döndüğü kaydedilirken üçüncü vakanın da İtalya'yı ziyaret eden bir kadın olduğu aktarıldı.
(İHA)
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