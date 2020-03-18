Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı

31 dakika önce

Dünya genelinde 8 bin 279 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Yunanistan'da orduya sıçradı. Koronavirüs tespit edilen askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde koronavirüs tespit edildi.

ÇEVRESİNDEKİ ASKERLER KARANTİNADA

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı ise 208 bin 457'ye yükseldi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:41 Kaynak: AA

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